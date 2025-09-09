La journaliste Fatima Sylla sonne l’alerte : « Le stade ne peut pas contenir le monde, la tribune presse est envahie »

La journaliste sportive de la 2STV a lancé une alerte concernant la situation des supporters sénégalais présents au stade des Martyrs de Kinshasa pour le match RDC – Sénégal.
Dans un message publié sur son compte Facebook, elle indique que l’enceinte est pleine à craquer et que la tribune presse est envahie.
Des incidents auraient déjà éclaté aux abords et dans les gradins. Plusieurs supporters sénégalais affirment avoir été pris pour cible par des fans congolais, faisant état d’attaques verbales et physiques. Craignant pour leur sécurité, certains ont préféré quitter le stade.
Dans un message publié sur son compte Facebook, elle indique que l’enceinte est pleine à craquer et que la tribune presse est envahie.
Des incidents auraient déjà éclaté aux abords et dans les gradins. Plusieurs supporters sénégalais affirment avoir été pris pour cible par des fans congolais, faisant état d’attaques verbales et physiques. Craignant pour leur sécurité, certains ont préféré quitter le stade.
Autres articles
-
Alerte Météo : des pluies intermittentes et orages attendus cet après-midi (Anacim)
-
Lutte contre l'impunité : Pape Abdoulaye Toure dénonce le "mutisme contraste" du Pr Amsatou Sow Sidibe
-
Santé de la reproduction : A Kolda, les mariages de jeunes filles de moins de 18 ans atteignent 66 % (CRDI)
-
Retard de paiement des pécules des ASP : la direction présente ses excuses et appelle les agents à s'identifier
-
📌[DIRECT]_ Midi Keng : Affaire Prodac , Santé de Farba Ngom : la CNDH dépose une lettre pour...