La journaliste Fatima Sylla sonne l’alerte : « Le stade ne peut pas contenir le monde, la tribune presse est envahie »

La journaliste sportive de la 2STV a lancé une alerte concernant la situation des supporters sénégalais présents au stade des Martyrs de Kinshasa pour le match RDC – Sénégal.



Dans un message publié sur son compte Facebook, elle indique que l’enceinte est pleine à craquer et que la tribune presse est envahie.



Des incidents auraient déjà éclaté aux abords et dans les gradins. Plusieurs supporters sénégalais affirment avoir été pris pour cible par des fans congolais, faisant état d’attaques verbales et physiques. Craignant pour leur sécurité, certains ont préféré quitter le stade.

