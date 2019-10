La liste complète des 30 nommés pour le Ballon d'Or France Football 2019

Les nommés au Ballon d’Or :



- Sadio Mané (Sénégal/Liverpool/27 ans)



- Sergio Agüero (Argentine/Manchester City/31 ans)



- Frenkie de Jong (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et FC Barcelone/22 ans)



- Hugo Lloris (France/Tottenham/32 ans)



- Dusan Tadic (Serbie/Ajax Amsterdam/30 ans)



- Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain/20 ans)



- Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool/21 ans)



- Donny van de Beek (Pays-Bas/Ajax Amsterdam/22 ans)



- Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal/30 ans)



- Marc-André ter Stegen (Allemagne/FC Barcelone/27 ans)



- Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus/34 ans)



- Alisson Becker (Brésil/Liverpool/27 ans)



- Matthijs de Ligt (Pays-Bas/Ajax Amsterdam et Juventus/20 ans)



- Karim Benzema (France/Real Madrid/31 ans)



- Georginio Wijnaldum (Pays-Bas/Liverpool/28 ans)



- Virgil van Dijk (Pays-Bas/Liverpool/28 ans)



- Bernardo Silva (Portugal/Manchester City/25 ans)



- Son Heung-min (Corée du Sud/Tottenham/27 ans)



- Robert Lewandowski (Pologne/Bayern Munich/31 ans)



- Roberto Firmino (Brésil/Liverpool/28 ans)



- Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/ 32 ans)



- Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City/28 ans)



- Kevin de Bruyne (Belgique/Manchester City/28 ans)



- Kalidou Koulibaly (Sénégal/Napoli/28 ans)



- Antoine Griezmann (France/Atlético de Madrid et FC Barcelone/28 ans)



- Mohamed Salah (Egypte/Liverpool/27 ans)



- Eden Hazard (Belgique/Chelsea et Real Madrid/28 ans)



- Marquinhos (Brésil/Paris Saint-Germain/25 ans)



- Raheem Sterling (Angleterre/Manchester City/24 ans)



- Joao Felix (Portugal/Atlético de Madrid/19 ans)