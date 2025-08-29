La ministre des Sports Khady Diéne Gaye rend hommage à Robert Diouf

Le sport sénégalais est en deuil. Mouhamed Ndiaye, alias Robert Diouf, figure emblématique de la lutte traditionnelle, est décédé ce vendredi à Joal, sa ville natale, à l’âge de 83 ans, des suites d’une longue maladie.



La ministre des Sports, Khady Diéne Gaye, a salué sa mémoire et rendu hommage à son immense contribution au rayonnement du sport national.



L’intégralité de son message.





C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Robert Diouf plus connu sous le nom de Mouhamed Ndiaye dans le milieu de la lutte.

Icone de l’Arène où il a écrit l’une des plus belles pages, il s’était aussi brillamment illustré dans les autres variantes de la discipline, en gréco-romaine et en lutte libre où il a eu à remporter des médailles au niveau africain. Il a eu aussi ; à représenter le Sénégal aux jeux olympiques.



Après une carrière riche et fructueuse, il a continué à servir la nation à travers le sport après sa retraite de l’Arène en tant que moniteur sportif au niveau de la police nationale.



Sportif et patriote émérite, nous saluons sa mémoire et sa contribution au patrimoine culturel et sportif de notre pays.

A sa famille, aux populations de Joal-Fadiouth, à la communauté de la lutte et au monde du sport, je présente mes vives condoléances et prie qu’Allah Soubhanahou Wa Tahala l’accueille dans son paradis.

