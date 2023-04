La mission de Idy c’est d'affaiblir la dualité Macky-Sonko (analyste)

Dr Adama Sadio, enseignant en Sciences politiques s’est exprimé sur l’actualité politique nationale, marquée notamment par le divorce entre Idrissa Seck et Macky Sall. IL estime que le leader de Rewmi est devenu un « élément perturbateur du jeu démocratique » avec une mission bien déterminée.



« Ouattara passe son KKB à Macky Sall. Idy est devenu un élément perturbateur du jeu démocratique. Sa mission est de casser la dynamique unitaire et contestataire du F24, d'affaiblir la dualité MACKY-SONKO et d'amuser la galerie dans un dialogue destiné à la consommation internationale », a posté Dr Sadio sur la page facebook.