La nouvelle ambassadrice américaine à l’ONU accusée de conflit d’intérêts

Kelly Craft a prêté allégeance juste à temps pour représenter les États-Unis à la 74e assemblée générale de l’ONU qui se déroulera fin septembre, faisant son entrée sur un tout autre ton que celui de Nikki Haley , tranchante en janvier 2017. Au contraire, Kelly Craft, une blonde élancée de 57 ans évitant les questions des journalistes, a réaffirmé l’importance de l’ONU pour les États-Unis. Cela alors que Donald Trump essayait jusqu’ici de s’en détacher et de réduire les financements américains.Un bilan pas exceptionnelLe choix de Kelly Craft a fait hausser quelques sourcils ici aux États-Unis. D’ores et déjà, elle n’a aucune position à Washington et aura donc moins de poids politique que son prédécesseur . Puis, le bilan de ses deux dernières années en tant qu’ambassadrice au Canada n’est pas exceptionnel: il a été marqué par son faible taux de présence à Ottawa, la diplomate préférant séjourner dans son Kentucky natal, semble-t-il.Et surtout, le point le plus préoccupant reste ses positions à propos du changement climatique. Alors que l’ONU désire faire de la lutte contre le réchauffement climatique sa priorité, Kelly Craft est mariée depuis trois ans à un magnat du charbon et est connue pour avoir affiché son scepticisme sur le sujet devant caméras.PromessesPour accéder à ce poste d’ambassadrice auprès de l’ONU, Kelly Craft a toutefois fait marche arrière lors de son audition publique, et affirmé croire que les énergies fossiles et l’activité humaine étaient bien à l’origine du réchauffement climatique. Elle a aussi promis de ne participer à aucune discussion onusienne à propos du climat ou du charbon.