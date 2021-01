La nouvelle variante du virus est apparue en Gambie

La nouvelle variante du coronavirus apparue en Angleterre est arrivée en Gambie, selon le correspondant du site Emedia à Banjul. Autant dire qu'elle a toqué à la porte du Sénégal. Les autorités sanitaires gambiennes viennent d’annoncer des nouvelles restrictions pour limiter les cas importés dans le pays.



D’après un communiqué de la tutelle, parcouru par nos confrères, à compter du 9 janvier, une quatorzaine « à leur propres frais » sera imposée aux voyageurs arrivant d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie. Avant d’ajouter que les voyageurs devront également subir un nouveau test COVI9-19 à leur arrivée même s’ils sont munis de certificats de test Covid-19 effectué trois jours avant leur voyage.



Face à la recrudescence des cas au Sénégal et après l’enregistrement du tout premier cas de la nouvelle souche du covid-19, apparue en Grande Bretagne et qui semble plus contagieuse, la Gambie qui partage une relation historique avec son ex-puissance colonisatrice, resserre la vis. Selon le communiqué du ministère de la Santé, une quatorzaine sera désormais obligatoire, à compter du 9 janvier pour les voyageurs en provenance de 21 pays d’Europe, des Etats-Unis et quelques pays d’Asie comme la Chine et l’Inde.



Avec Emedia