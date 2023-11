La page Facebook de Mimi Touré piratée et mise en mode Deuil: l'ancienne Premier ministre réplique sur X

Je dénonce vigoureusement l’attaque cybernétique de mon compte #Facebook officiel.

La page Facebook de l'ancienne Premier ministre et non moins candidate déclarée à la Présidentielle de février 2024 a été hackée. Les pirates ont changé ses Photos de profil et de couverture en écran noir symbolisant le deuil.La présidente de Mimi 2024 a saisi son compte X pour répliquer et attaquer subtilement les responsables du régime. "Je dénonce vigoureusement l’attaque cybernétique de mon compte #Facebook officiel.Nous travaillons à son rétablissement rapide comme outil de #communication démocratique. Qu'ils le sachent, rien ni personne ne peut arrêter cette dynamique de changement", a-t-elle écrit sur le réseau concurrent.