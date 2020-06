La pandémie de Covid-19 "continue de s'accélérer" dans le monde, alerte l'OMS

Les bonnes nouvelles en provenance d'Europe ne doivent pas faire illusion : au niveau mondial, la pandémie de Covid-19 ne recule pas mais "continue de s'accélérer", a prévenu lundi 22 juin l'Organisation mondiale de la santé.



Alors que dans certains pays, dont la France, l'heure est à un optimisme prudent et au déconfinement, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a profité d'une conférence virtuelle organisée par l'émirat de Dubaï pour lancer une nouvelle mise en garde.



"Il a fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé. Le dernier million de cas a été signalé en seulement huit jours", a-t-il dit. Cela démontre que la pandémie "continue de s'accélérer".



"Nous savons qu'elle est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies", a-t-il ajouté.



L’Amérique latine, épicentre du virus



La semaine dernière, le chef de l'OMS avait qualifié cette nouvelle phase de "dangereuse", estimant que, malgré le besoin de sortir du confinement, le virus continuait "de se propager rapidement" et l'Amérique latine vient d'entrer dans l'hiver, dont il semble que les basses températures soient propices à la propagation du virus. C'est là que se situe désormais l'épicentre de la maladie.



Pour endiguer la pandémie, l'OMS a appelé lundi à augmenter la production de dexaméthasone et à "distribuer rapidement dans le monde entier" ce puissant stéroïde qui s'est révélé efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le Covid-19.



"Heureusement, il s'agit d'un médicament peu coûteux et il existe de nombreux fabricants de dexaméthasone dans le monde entier qui, nous en sommes convaincus, peuvent accélérer la production", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève.