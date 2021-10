« La pauvreté est un danger pour la stabilité du pays et pour la foi des croyants », affirme Serigne Mame Mbaye de Louga

L’indice de la pauvreté au Sénégal s’établit à 37,8% selon l’enquête harmonisée par la condition de vie des ménages, réalisé' par l’Agence Nationale de Statistique et de la Démographie (ANSD) en collaboration avec la Banque Mondiale. Des statistiques qui, selon Serigne Mor Mbaye le petit fils de Mame Cheikh Mbaye (famille religieuse Louga), mérite une véritable réflexion à tous les niveaux.



« C’est une problématique qui peut être posée. Nombreux sont les projets que regorge la Umma. Ce qui ne peut pas être mis en œuvre dans la pauvreté », dit-il.



Le religieux qui animait une conférence sur la pauvreté à la Grande Mosquée de Louga, est revenu sur les conséquences de la pauvreté dans la marche d’un pays.



« Elle peut constituer un danger à plusieurs niveaux, allant jusqu'à remettre en cause la stabilité d’un pays. En plus, la pauvreté peut impacter sur la foi. Une situation qui peut pousser l’homme à remettre en question la justice divine et crée chez lui un sentiment de révolte. Toutefois, les remèdes ne manquent pas », précise le marabout, au micro de Walf radio.