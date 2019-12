La perle de 19 ans qui a tapé dans l'oeil de Man United

Manchester United devra faire bien mieux en 2020, c'est pourquoi les Red Devils pensent à renforcer leur équipe. Kumbulla, de l'Hellas Vérone, plaît à Old Trafford.



Manchester United devra laisser partir Pogba, en janvier ou en juin, lui qui veut rejoindre le Real Madrid. Mais avec cet argent, les Red Devils pourraient considérablement améliorer leur effectif.



'SportMediaset' a indiqué que le club mancunien suit de près un joueur de Serie A, qui évolue à l'Hellas Vérone.



Il s'agit de Kumbulla, jeune défenseur de 19 ans qui cette saison jouit de beaucoup de temps de jeu en Serie A, puisqu'il a déjà participé à onze rencontres et a même marqué un but.



Man United semble avoir apprécié ce qu'il a vu et pourrait faire une offre au club italien pour s'attacher les services du jeune albanais.