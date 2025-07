La police démantèle un réseau de faussaires de cartes consulaires guinéennes à Sacré-Cœur

Un réseau spécialisé dans la fabrication de fausses cartes consulaires de la République de Guinée Conakry a été démantelé par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Trois individus, dont un Sénégalais et deux étrangers, ont été interpellés pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux.



« Ces arrestations font suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un réseau de faussaires », précise la police, évoquant un trafic structuré autour de la production et de la délivrance de documents officiels falsifiés.



L’enquête a d’abord permis de mettre la main sur la personne chargée de remettre les fausses cartes aux demandeurs. « Une carte consulaire établie a été trouvée en sa possession », indiquent les enquêteurs.



Poursuivant les investigations, les policiers ont ensuite interpellé l’intermédiaire qui lui avait remis cette carte. Ce dernier a déclaré qu’elle provenait « d’un complice établi à Sacré-Cœur 3, moyennant la somme de 7 000 FCFA ».



La suite de l’enquête a mené à l’arrestation, à Colobane, du principal faussaire présumé. « Ce dernier a reconnu être le confectionneur des fausses cartes consulaires de la République de Guinée Conakry », confirme le communiqué.



Lors de la fouille corporelle, les agents ont retrouvé sur lui dix cartes consulaires déjà prêtes, qu’il aurait fabriquées dans un bureau situé à Sacré-Cœur 3. Un transport sur les lieux a permis aux enquêteurs de découvrir un véritable atelier de falsification.



« Un ordinateur de marque ASUS, une imprimante de marque EPSON utilisée pour imprimer les fausses cartes, 214 talons vierges et 44 cartes d’essai » ont été saisis sur place.



Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue et feront face à la justice pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux.