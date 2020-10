La police des Parcelles Assainies démantèle un réseau nigérian de trafic de cocaïne

Encore un exploit de la police des PA ! Cette fois-ci, la brigade de recherches du commissariat des PA vient de mettre la main sur un vaste réseau de trafic de cocaïne à Nord foire. C’est suite à une information bien exploitée que les policiers ont surpris les mis en cause. Il s’agit de Amos Anya Enyinnaya, Olivier Kali Ogbonnaya et Chibuike Franklin Alagbao. Ils ont été arrêtés dans leur chambre à Nord foire. La fouille de ladite chambre s’est révélée fructueuse avec la découverte de six (06) boulettes et trente-deux (32) Képas d’un produit supposé être de la cocaïne que les mis en cause avaient déjà commencé à couper.



Un autre sachet a été également découvert et contenait une quantité d’environ 60 grammes d’une poudre blanche supposée être un édulcorant. Tous ces produits étaient dissimulés dans une armoire qui se trouvait dans la chambre. Lors de leur interpellation, le nommé Amos Anya Enyinnaya a reconnu une partie des faits car la drogue a été trouvée dans la chambre qu’il a louée en son nom. « Je reconnais que c’est bel et bien de la drogue, mais je l’ai reçue de mon compatriote Chibuike Franklin Alagbaoso. Ce dernier m’avait confié un sac dont j’ignorais le contenu. Quelques jours après consultation dudit sac, j’ai constaté que le produit qui se trouvait dedans contenait de la drogue. Mais je vous jure que je ne savais pas ce que mon pote voulait faire de cette drogue. Je vous assure que je ne suis pour rien dans cette affaire » s’est-il défendu.



Quant aux nommés Amos Anya Enyinnaya et Olivier Kali Ogbonanya, ils ont tout nié en bloc et refusent d’être les propriétaires de la cocaïne trouvée dans la chambre de leur compatriote. des dénégations qui ne leur ont pas permis de se tirer d’affaire. Ils ont été tous les trois déférés au parquet en attendant d’être fixés sur leur sort.



Le Témoin