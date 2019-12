La police rend un dernier hommage à l'agent Blaise Daby Gabriel Basse

La Police nationale a rendu, ce mercredi 18 décembre 2019, un dernier hommage à l’agent Blaise Daby Gabriel Basse. La cérémonie de levée de corps s’est tenue, ce mercredi matin, à l’hôpital Principal de Dakar.



Pour rappel, le policier Blaise Gabriel Basse âgé de 35 ans environ s'était donné la mort au marché Sandaga. Sa dépouille a fait l’objet d’une autopsie pour les besoins de l’enquête. Cette dernière a conclut une mort « des suites d’une hémorragie abondante dans la région de l’abdomen causée par un objet dur et pointu».



Le défunt était de la 44e promo, sortie il y’a juste un an. Il était affecté à la Compagnie de la circulation. Il laisse derrière lui une épouse et deux enfants.