La population de Madagascar estimée à près de 26 millions d'habitants

Il y a 25 ans, Madagascar comptait 12,2 millions d’habitants. Aujourd’hui, d’après le dernier recensement, la population a plus que doublé : le pays compterait désormais 25,7 millions d’habitants. Rien que pour 2018, le nombre de naissances a été estimé à 900 000.



Pour Richard Randriamandrato, le ministre de l’Économie et des Finances, si la croissance économique actuelle permet pour le moment de faire face à ce boom démographique, le pays a toutefois un vrai challenge à relever : « D’ici 10, 15, 20 ans, si les politiques publiques ne sont pas en mesure de ralentir cette croissance démographique trop élevée pour l’instant, je crois que nous aurons raté la possibilité de placer Madagascar dans une trajectoire d’émergence économique. Il faut faire face à cela. Il y a beaucoup trop de jeunes et nous allons travailler d’ailleurs avec les partenaires techniques et financiers pour que nous puissions réguler la natalité et faire face à ce grand défi. Les solutions existent. »



Le recensement a aussi révélé qu’un ménage malgache est composé en moyenne de 4,2 individus. Un chiffre étonnamment bas, mais qui s’explique facilement, raconte le directeur général de l’Instat, Zefania Romalahy. « Il est vrai que l’on voit très souvent des familles qui sont avec huit voire dix enfants, surtout en zone rurale. Mais quand on réalise ce phénomène de mariages précoces ou de mariages avant l’âge de 18 ans où de jeunes foyers se forment, encore sans enfant, c’est ça qui tire la moyenne nationale vers le bas. »



Avec 50% de sa population de moins de 18 ans, Madagascar dispose d’une force vive sur laquelle capitaliser. À condition que les défis de l’éducation et de la nutrition soient savamment relevés.