La présence des chefs d'Etat à l'investiture de Macky: "c'est une ingérence et un manque de respect", déclare Thierno Bocoum

Le leader du mouvement Agir n'a pas du tout apprécié la présence des chefs d"Etat dont Alassane Ouattara, Adama Barrow et George Weah à l'investiture du président Macky Sall samedi. Thierno Bocoum a déclaré mardi que c'est une "ingérence" et un "manque de respect" envers le peuple sénégalais, à la RFM.



"C'est un précédant dangereux, une ingérence, un manque de respect envers le peuple sénégalais", a dit M. Bocoum qui se demande pourquoi ces chefs d'Etat ont pris par à cet événement à seulement trois mois de l'élection présidentielle sénégalaise prévue le 24 février 2019.



Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie, ont exprimé ouvertement leur souhait de voir Macky Sall briquer un second mandant. Mais, Thierno Bocoum voit mal leur déclaration. Selon lui, MM Ouattara et Aziz n'ont aucune raison qui justifie que les Sénégalais doivent réélire Macky Sall. "C'est au peuple sénégalais de juger et de choisir", a-t-il rappelé.