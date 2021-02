La presse anglaise évoque le contrat proposé par Manchester City à Lionel Messi

Trois jours après la lourde défaite du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain au Camp Nou, les rumeurs concernant un départ de Lionel Messi de Catalogne refont surface.



Alors que le contrat de la Pulga prendra fin en juin prochain, le tabloïd anglais The Sun évoque le contrat que s'apprête à proposer Manchester City à Messi: 430 millions de livres (496 millions d'euros) pour un engagement de plusieurs années auprès du City Football Group (CFG), la multinationale sportive qui détient le club de Manchester.



Ce contrat se décomposerait de la manière suivante selon The Sun: deux années plus une en option passées à Manchester City, suivi d'un bail au New York City FC. Avant de rejoindre l'équipe du CFG comme ambassadeur du groupe à l'international.



Toujours selon The Sun, Manchester City aurait réévalué à la baisse le contrat proposé à Messi par rapport à celui envisagé il y a six mois (600 millions de livres, soit 693 millions d'euros, pour un contrat de 5 saisons), rapporte RMC Sport.