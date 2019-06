La presse brésilienne annonce des négociations avancées entre le Barça et le PSG pour Neymar !

Et c’est reparti ! Un été encore, Neymar sera au cœur de l’actualité mercato. Ces derniers jours déjà, plusieurs médias français, comme l’Equipe, ont confirmé les envies de départ de la star brésilienne. Mais surtout, on a appris que le PSG pourrait accepter de s’en séparer en cas d’offre intéressante. Thomas Tuchel lui ne devrait pas s’opposer à un départ du numéro 10 du club de la capitale.



Des informations qui ont mis le feu à la presse espagnole, alors que les rumeurs concernant un retour au FC Barcelone et même un transfert à Madrid sortent régulièrement de l’autre côté des Pyrénées. Et voilà que le média brésilien Globoesporte va encore plus loin ce lundi : des négociations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain auraient déjà démarré et seraient même plutôt bien avancées selon ce même média ! Des joueurs pourraient être inclus dans l’opération Les deux clubs doivent encore trouver un accord, mais on semble se diriger vers un montant de 100 millions d’euros en plus d’un ou plusieurs joueurs, parmi lesquels on pourrait retrouver Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé ou Ivan Rakitic. C’est Josep Maria Bartomeu, le président du club catalan, qui a pris les commandes dans ces négociations qui pourraient finalement se conclure assez rapidement. L’état-major barcelonais souhaite en tout cas le retour du Brésilien, malgré son houleux départ il y a deux ans.

Le joueur serait lui enthousiaste à l’idée de recomposer la MSN avec Lionel Messi et Luis Suarez, et il s’entendrait aussi très bien avec Gerard Piqué. Seul point noir : l’action en justice de Neymar contre le Barça au sujet de cette prime de prolongation qui n’a pas été versée par le club. Mais nul doute que le clan Neymar et le champion d’Espagne parviendront à trouver un terrain d’entente... Affaire à suivre...



