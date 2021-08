La presse espagnole en émoi avant les adieux de Messi, City a un plan pour faire baisser le prix de Kane

Les adieux de Lionel Messi mettent en émoi la presse espagnole

Un jour à graver dans l'histoire du FC Barcelone. Sur les coups de midi, Lionel Messi va officiellement faire ses adieux aux Blaugranas, après 21 ans d'histoire commune. Forcément, c'est toute la presse espagnole qui est en émoi en ce dimanche matin. Messi s'exprime, titre le quotidien «Sport». Messi parle aujourd'hui, peut-on lire sur la manchette du «Mundo Deportivo». Entouré de ses proches et de ses désormais ex-coéquipiers, l'Argentin devrait livrer les dessous de son départ et en profiter pour faire ses adieux au Barça, après 21 ans d'histoire commune. De manière officielle tout du moins, car selon la presse catalane, ce dernier a réuni hier son entourage pour un dîner d'adieu dans sa demeure. Un moment qui risque d'être fort en émotions.





Bernardo Silva inclut l'opération Harry Kane ?

Manchester City a la fièvre acheteuse. Après avoir brisé le record du transfert du joueur le plus cher en Premier League avec l'arrivée de Jack Grealish, les Skyblues pourraient bien récidiver avec Harry Kane. Mais ces derniers espèrent faire baisser le coût de cette opération en incluant Bernardo Silva comme l'explique le «Daily Mail ». Pas sûr néanmoins que cette proposition suffise à faire flancher le propriétaire des Spurs qui n'envisagerait un départ de son poulain qu'en cas de nouveau transfert record. Un montant de 140M d'euros est évoqué par le «Daily Express», plus divers bonus pouvant faire grimper la note à 160M. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis.



Romelu Lukaku de retour à Chelsea, ça brûle

Le retour de Romelu Lukaka à Chelsea, c'est chaud ! L'Inter accepte de laisser filer Lukaku, écrit le quotidien belge de «La Dernière heure». Une entente aurait été trouvée entre les différentes parties pour un transfert à hauteur de 115M d'euros. Le joueur se serait déjà mis d'accord pour un contrat de 5 ans, assorti d'un salaire de 15M d'euros + 3M d'euros à la signature. Du côté de l'Inter, on se serait résigné à le laisser filer et on réfléchirait déjà à ses remplaçants puisque Edin Dzeko et Duvan Zapata seraient dans le viseur, rapporte «La Gazzetta dello Sport. »