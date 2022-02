La presse espagnole lance le choc PSG-Real Madrid, le plan du Barça pour boucler l'arrivée Haaland

La presse madrilène lance déjà le choc face au PSG

J-5 avant le choc des 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Du côté de l'Espagne, on est déjà tourné vers ce match au sommet. «Gala à Paris», titre le quotidien AS sur sa Une. Une rencontre qui sera également le théâtre de nombreuses retrouvailles. Pour ne citer qu'eux, Sergio Ramos, Keylor Navas et Angel Di Maria retrouveront leur ancien club. Pour Kylian Mbappé, annoncé avec insistance chez les Merengues, cette rencontre aura également une saveur particulière.«Chers ennemis», résume ainsi donc Marca. Pour ce match de gala, Carlo Ancelotti espère pouvoir compter sur son homme à tout faire Karim Benzema. Même si l'incertitude règne encore sur l'état de santé du Français, comme le relaye le Mundo Deportivo. Les hostilités sont lancées !





La stratégie du Barça pour Erling Haaland

Difficile de faire plus explicite que la Une de Sport, Erling Haaland est «la priorité absolue» du FC Barcelone pour l'été prochain. C'est simple, ces derniers voient en lui l'homme capable d'incarner le nouveau projet du Barça. Pour optimiser ses chances, le club catalan devra d'abord dégager de la masse salariale en vendant des joueurs. Pour accompagner le Norvégien, la stratégie est claire : prendre des joueurs libres de tout contrat. Comme l’explique Mundo Deportivo dans son édition du jour, plusieurs joueurs sont ciblés. César Azpilicueta et Andreas Christensen de Chelsea, José Gaya de Valence et Marcelo Brozovic de l'Inter. Reste à savoir comment le club catalan trouvera le moyen d'attirer tout ce beau monde.





La Juventus reprend les négociations pour Dybala

La prolongation de Paulo Dybala, un dossier épineux. Les différentes parties négocient depuis des mois, sans parvenir à trouver un accord, alors que le contrat de l'Argentin se termine en juin prochain. Mais comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, la Juventus ne perd pas espoir. Les négociations au sujet d'une prolongation de la Joya ont repris. Si Manchester City rode toujours, la Vieille Dame y croit dur comme fer.