La presse espagnole s’enflamme pour le retour de Messi, Chelsea va jouer un mauvais tour au PSG

Messi se fait attendre en Catalogne, Chelsea veut un crack de Naples et Liverpool va faire exploser son compte en banque, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Messi de plus en plus proche d’un retour en Catalogne



À l’heure actuelle, il ne manque plus que la signature de Leo Messi pour que sa prolongation d’un an avec le PSG soit activée. Mais ce matin, la presse espagnole est très confiante pour son retour au FC Barcelone.



«Le rêve» pour le quotidien Sport qui partage un montage du numéro 30 de Paris avec le maillot actuel du club catalan. Ce qui a embrasé les journalistes ? La dernière déclaration de Rafa Yuste, vice-président des Blaugrana qui a certifié que La Pulga est en contact avec son ancien club. Xavi aussi a réagi à ce sujet, ce qui a encore plus alimenté les spéculations. Pour lui, le retour de Messi serait comme la dernière danse de Michael Jordan.



Enfin, ce matin, Mundo Deportivo nous apporte quelques précisions sur comment le Barça compte s’accorder avec le champion du Monde, financièrement. Le club pourrait proposer à la Pulga un salaire qui n’atteindrait pas les 10 M€ bruts par saison. Mais ce n’est pas tout.



Pour compenser ces «faibles» émoluments, la direction catalane accorderait à Messi une partie des revenus liés aux nouveaux sponsors, un intéressement sur les billets vendus pour les matches à domicile et un autre sur les ventes de maillots.



Chelsea va doubler le PSG



Les Blues veulent continuer à se renforcer offensivement, du coup, ils mettent les bouchées doubles pour convaincre Victor Osimhen de les rejoindre. Ils seraient en pole position pour s’attacher ses services d’après l’Evening Standard, doublant ainsi le PSG et Manchester United.



Chelsea a pris l’avantage dans ce dossier grâce à l’affectif, en fait Osimhen a grandi en idolâtrant la légende Didier Drogba. L’un des rares maillot de foot qu’il avait quand il était jaune était un maillot du club alors qu’il grandissait à Lagos.



Liverpool va débourser cet été

Comme on peut le lire dans le Daily Express, Jürgen Klopp a confirmé que Liverpool allait dépenser beaucoup d’argent cet été, alors qu’il mène une reconstruction «inévitable». «Après sept ans, il était clair que nous devions le faire», a-t-il déclaré.



Dans le passé, Klopp a laissé entendre à plusieurs reprises que Liverpool n’entrerait pas dans la course aux transferts en dépensant plus de 100 millions d’euros pour une seule star, les temps ont changé. Quand on lui a demandé combien il compte mettre sur la table de Dortmund pour recruter Jude Bellingham, il a répondu que : «le club dépensera pendant l’été, c’est certain, mais pour qui, combien, ce genre de choses, il n’y a rien à dire».