La presse européenne se paye le PSG, Manchester United s’active enfin pour remplacer Ten Hag

Le PSG fait de la peine

Le PSG a fait un match nul frustrant contre le PSV Eindhoven hier soir (1-1). « Faux 9, vrai raté », placarde L’Equipe, qui estime que le PSG s’entête à jouer sans buteur attitré et que Paris ne parvient donc pas à marquer suffisamment de buts. Le début de parcours des Parisiens suscite le doute. « Une pointe de flou », ajoute le journal dans ses pages intérieures.



Pour le média, Paris a été plombé par la maladresse d’Ousmane Dembélé. L’Equipe ajoute que Paris n’a pas été fichu de l’emporter contre cet adversaire et que le déclassement européen n’est pas loin. Le Parisien affiche la même gueule de bois ce matin, « Un tel gâchis, c’est pas permis ». Pour Sport, Achraf Hakimi évite l’hécatombe au PSG, grâce à son but salvateur. Le résultat laisse le PSG avec seulement quatre points en trois matches, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur progression dans la compétition. Pour le Mundo Deportivo, c’est une « peine maximale » du PSG en Europe.



Manchester United active des pistes

Selon le Daily Mail, Xavi est pressenti pour rejoindre Manchester United. Sa gestion émotionnelle et son inexpérience ont été soulignées lors de sa deuxième saison. À Manchester United, il pourrait bénéficier d’un détachement nécessaire pour mieux gérer la pression. Mais Man U s’intéresse aussi à Zinédine Zidane.



Il reste un nom régulièrement évoqué pour prendre la tête de Manchester United, alors que le club connaît un début de saison décevant sous Erik ten Hag, avec une 12e place de Premier League. Malgré trois ans d’absence depuis son départ du Real Madrid, les rumeurs d’un transfert à Old Trafford persistent. Bien que la barrière linguistique puisse être un obstacle, Zidane s’est montré ouvert à cette possibilité, affirmant en 2022 qu’il ne fallait « jamais dire jamais ».



Jamie Gittes, nouvelle sensation

Malgré la défaite de Dortmund, on peut retenir la performance de Jamie Gittens. Les rumeurs entourant l’ailier de 20 ans du Borussia Dortmund, s’intensifient alors que Liverpool cherche un successeur à Mo Salah, qui prévoit de quitter le club l’été prochain. La valeur marchande de Gittens est estimée à 35 millions d’euros, mais le club allemand a fixé son prix à 100 millions, rendant toute transaction complexe.



Le directeur sportif du club de la Rhur, Sebastian Kehl, a récemment prolongé le contrat de Gittens jusqu’en 2028, signalant ainsi une intention claire de conserver le joueur. Malgré cela, Liverpool envisagerait de soumettre une offre significative, bien que Chelsea et Tottenham soient également intéressés par le jeune talent, acquis pour seulement 90 000 euros en 2020.