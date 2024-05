La presse fustige Chelsea après le départ de Pochettino, une star de Manchester City veut partir

La presse anglaise fracasse Chelsea après le départ surprise de Pochettino, Manchester City est pessimiste concernant l’avenir d’Ederson, Thierry Henry fait face à un gros casse-tête pour les JO, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La presse anglaise écrase Chelsea

En Angleterre, on fustige Chelsea après le départ de Maurico Pochettino. Le Times placarde sobrement « Pochettino part de Chelsea ». Pour le média, ce départ c’est « la victoire de la stupidité ». L’entraîneur pourrait néanmoins rebondir rapidement puisqu’il est pisté par Manchester United et le Bayern Munich. « Pochettino out », titre The Guardian. Le média anglais parle d’un Pochettino qui a «payé le prix pour faire basculer le bateau de Boehly : la grande erreur de l’Argentin a été de ne pas se rendre compte que Chelsea n’est pas conditionné pour servir un manager dans les meilleures conditions».



Après une saison et 400 millions d’euros dépensés dans différents joueurs, les Blues disent «bye bye» à Pochettino. Chelsea s’intéresse à Kieran McKenna, l’entraîneur d’Ispwich, pour la suite.



Ederson sur le départ

Outre-Manche, la presse s’intéresse aussi à Ederson, le gardien de Manchester City. Le Brésilien a sûrement déjà joué son dernier match avec les Citizens. «On dirait que Ed va partir», explique le Daily Mail. Les dirigeants craignent que le gardien de but soit prêt à passer à autre chose après sept ans au club, la lucrative Saudi Pro League étant «sa destination la plus probable».



Il aimerait rester au sein du club anglais, mais les discussions sur une prolongation de contrat jusqu’en 2026 sont toujours au point mort. Stefan Ortega veut surtout être numéro un la saison prochaine que ce soit à City ou ailleurs.



Le casse-tête de Thierry Henry pour les JO

« Touche d’espoirs », titre L’Équipe dans ses pages intérieures, pour parler de la mission délicate de Thierry Henry. Il dévoilera une liste élargie de joueurs retenus pour les Jeux Olympiques la semaine prochaine. En attendant, les discussions avec les clubs français se poursuivent. Ça s’annonce compliqué pour que Thierry Henry puisse avoir tous les joueurs qu’il souhaite. D’autant plus que Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery ne devraient pas être lâchés par le PSG, puisqu’ils joueront déjà l’Euro.



