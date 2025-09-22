La presse mondiale s’affole pour le Ballon d’Or, la menace Lamine Yamal contre le PSG

C’est le grand jour pour le Ballon d’Or !

Ce soir donne lieu à deux ambiances bien différentes. L’une sera «chic», et l’autre sera un «choc». Tout simplement parce que le Classique OM-PSG a été reporté à ce soir 20h, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or. Une décision qui a été discutée entre les directions marseillaises et parisiennes. Selon le règlement, le match doit être reporté au lendemain si les conditions météos le permettent. L’OM a voulu respecter la règle et le PSG n’était pas d’accord, ne désirant pas que le match se déroule en même temps que la cérémonie. Entre frustration et incompréhension, le sentiment d’injustice domine dans les rangs parisiens. Pour eux, cette journée restera comme un véritable coup de massue imposé par la LFP. La cérémonie du 69e Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet s’annonce tout de même comme une célébration de la saison historique du PSG. Ousmane Dembélé est le grand favori face à Lamine Yamal. L’attitude controversée de l’Espagnol en Ligue des Nations pourrait lui coûter des points au critère du fair-play. Le PSG pourrait aussi rafler d’autres distinctions avec Doué (Trophée Kopa), l’ancien gardien du club Donnarumma (Yachine) et Luis Enrique (meilleur entraîneur). Pour Paris, cette soirée symbolise l’apogée d’un collectif irrésistible et la reconnaissance mondiale de ses individualités.



Lamine Yamal peut gâcher la soirée du PSG

En Espagne, tout le monde est derrière le prodige Lamine Yamal qui sera accompagné par 20 membres de sa famille. El Chiringuito voit sa comme un indice sur un potentiel sacre du génie espagnol. AS évoque le Ballon d’Or 2025 qui oppose clairement Ousmane Dembélé à Lamine Yamal, avec le trophée de la Ligue des Champions comme facteur clé en faveur du Français. La cérémonie se tient au Théâtre du Châtelet à Paris avec France Football qui maintient le secret jusqu’au dernier moment pour éviter toute fuite, comme l’an dernier avec Rodri et le Real Madrid. Dans Marca, on parle d’un Lamine Yamal qui menace le PSG. Lamine Yamal apparaît comme le seul capable de contester la domination du PSG et d’Ousmane Dembélé, favori pour le titre. 9 joueurs du PSG sont dans le top 30, un record.



Gabriel Martinelli le sauveur

En Angleterre, retour sur le choc entre Arsenal et Manchester City. C’est Gabriel Martinelli, qui fait la Une des journaux anglais. «Le cadeau de Gab», placarde le Daily Mail. Le geste magique de Martinelli dans les derniers instants fait souffrir Pep Guardiola, écrit le Telegraph de son côté. Les Gunners ont arraché le nul grâce à un but tardif de Martinelli, évitant une défaite contre City. Malgré la frustration des Gunners, Guardiola s’est montré satisfait, voyant dans la résilience de ses joueurs le retour de l’esprit collectif perdu la saison passée. Arteta, de son côté, a regretté de ne pas avoir remporté un match largement dominé par son équipe. Donnarumma a une nouvelle fois posé un énorme problème à Arsenal, en s’imposant dans sa surface et en coupant systématiquement les coups de pied arrêtés.