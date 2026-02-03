Sanctions à la CAN 2025 : le Maroc «décide de faire appel des décisions» du Jury disciplinaire de la CAF

Après les violences et actes «inacceptables» enregistrés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, la Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête et sanctionné les équipes du Maroc et du Sénégal. La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a décidé, mardi 03 février, de faire appel des décisions du Jury disciplinaire de la CAF.
«Considérant que les sanctions prononcées par la commission de discipline ne sont pas proportionnelles à la gravité et à la dangerosité des faits (…), la FRMF a décidé de faire appel des décisions prises», peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook de la Fédération.
Pour rappel, le 18 janvier, la finale de la CAN 2025 a été émaillée de violences de supporters et une contestation des décisions arbitrales, poussant même les joueurs sénégalais à interrompre le jeu un quart d’heure environ. En réaction à ces attitudes, la CAF a sanctionné les deux équipes et infligé des amendes financières et une suspension de matchs pour certains joueurs des deux équipes dont Achraf Hakimi (Maroc). Le jury disciplinaire a cependant refusé de retirer le titre de «champion d’Afrique» au Sénégal, comme le souhaitait le Maroc.
Après analyse de ladite décision, la Fédération sénégalaise de football dit avoir notifié à l'instance continentale sa «volonté de ne pas interjeter appel des sanctions sportives et financières prononcées à son encontre». D’après elle, cette «renonciation aux voies de recours concerne également les mesures disciplinaires individuelles visant : le Sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, les joueurs de l'équipe nationale, Ismaïla Sarr et Iliman Cheikh Baroy Ndiaye».
