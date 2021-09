La presse mondiale sous le choc après le le fiasco Brésil-Argentine, Jesse Lingard envoie un message à Cr7

Brésil-Argentine, une honte pour la presse mondiale



Diffusé en prime-time, ce Brésil-Argentine était très attendu. Mais la rencontre n'a finalement pas eu lieu en raison d'un incroyable imbroglio sanitaire. Le match a été interrompu par un membre de l'agence brésilienne de veille sanitaire, qui s'est invité sur la pelouse à la 5ème minute. Il a été confirmé par la suite que le match avait été interrompu en raison d'un «non-respect des règles de santé publique, qui impliquent quatre joueurs argentins». La presse mondiale qualifie ces scènes surréalistes de honteuses en ce lundi matin. Fiasco à Sao Paulo, écrit L'Equipe, alors qu'Outre Manche, on parle de «farce brésilienne».





Jesse Lingard imite Cristiano Ronaldo



Un doublé et une passe décisive pour Jesse Lingard face à Andorre lors de la large victoire de l'Angleterre (4-0). Pour son retour avec la sélection des Three Lions, lui qui n'a pas été retenu pour l'Euro 2020, il a marqué des points. Il a également tenu à faire passer un message à son nouveau coéquipier Cristiano Ronaldo en imitant sa célébration. Un message en guise de cadeau de bienvenue.



Une Italie record mais...



C'est le nouveau record d'invincibilité établi par l'Italie, grâce à son nul face à la Suisse hier (0-0). Une série monstrueuse que la presse italienne célèbre à moitié en ce lundi matin. «Un record gâché», écrit la Gazzetta dello Sport. En effet, si la Nazionale est toujours en tête de son groupe avec 4 points d'avance, la Nati a deux matchs de retard à son compteur. La qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar est encore loin d'être acquise.