La prétendue maîtresse de David Beckham réagit au documentaire Netflix: “Il a fait souffrir Victoria, pas moi”

La prétendue maîtresse pense également que c’est la pire chose dans les déclarations de David Beckham. “Qu’il dise qu’il n’aimait pas voir sa femme souffrir. Cela m’a dérangé. Parce que c’est lui qui a causé cette souffrance”, estime-t-elle. Selon elle, David aurait dû dire que ce n’était pas le “moment où il a été le plus fier”. “Beaucoup de gens avaient oublié cette affaire. Et il l’a remonté d’une manière qui affecte ma réputation...”, regrette Loos. “J’ai aussi une famille et des enfants qui savent comment fonctionne Google. (...) Si je choisissais de garder le silence maintenant, on pourrait croire que j’ai inventé ces histoires.”



“Physiquement malade”

Dans le documentaire Netflix “Beckham”, David et Victoria évoquent également eux-mêmes les bruits de couloir qui entourent l’affaire. Victoria appelle cette période comme “la plus difficile” de leur mariage. Les Beckham ont toujours nié l’affaire, tandis que Loos a déclaré que la rumeur était vraie. David lui-même dit à propos de cette période que c’était “la première fois” que son mariage avec Victoria était soumis à une telle pression.

“Ça a été terriblement difficile de la voir si blessée, mais nous sommes des battants, et à cette époque, nous devions nous battre pour l’autre, nous devions nous battre pour notre famille. Ce que nous avions valait la peine de nous battre”, affirme l’ancien sportif. “Il y a des jours où je me réveillais et je me disais: ‘Comment je vais faire pour aller travailler? Comment je vais faire pour monter sur le terrain? Pour faire semblant que tout va bien?”, se souvient-il. “Je me sentais physiquement malade dès que j’ouvrais les yeux.”

“Il peut bien sûr dire ce qu’il veut et je comprends qu’il doit entretenir une image, mais il agit désormais comme s’il était lui-même victime de cette situation. Et il me décrit comme une menteuse, comme si j’avais inventé ces histoires”, a déclaré Rebecca Loos, l’ancienne assistante personnelle de David. “Il sous-entend indirectement que c’est moi qui ai fait souffrir Victoria. C’est que du ‘pauvre de moi’, mais il doit juste prendre ses responsabilités.”