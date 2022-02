La production d’électricité a connu un ralentissement de 8,7% en novembre 2021 (Ansd)

La production d’électricité fournie essentiellement par la SENELEC a connu un ralentissement de 8,7%, par rapport au mois précédent, indique un rapport de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).



Ce ralentissement qui s’expliquerait par une baisse de la demande. Cependant, elle s’est accrue de 8,7% comparée à la période correspondante de l’année 2020, selon la même source.



L’activité de la cimenterie au Sénégal regroupe trois grandes entreprises à savoir Sococim, Dangoté et Ciments du sahel. Les ventes locales et la production de ciment se sont bonifiées, respectivement, de 12,7% et 11,0% en variation mensuelle.



Par contre, les exportations de ciment ont chuté de 5,6% sur la même période. En glissement annuel, un accroissement a été noté sur les exportations (+29,6%), la production (+20,7%) et les ventes locales de ciment (+11,9%), souligne le document.