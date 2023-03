La propagation rapide d’un champignon potentiellement mortel inquiète les États-Unis

Le champignon candida auris a été identifié pour la première fois en Asie en 2009, mais il existait depuis une dizaine d’années déjà, selon les scientifiques. Aux États-Unis, le champignon a été détecté pour la première fois en 2016, mais ces dernières années, le nombre d’infections liées à micro-organisme a augmenté de manière très rapide. Ainsi, 1.471 cas ont été recensés en 2021, contre 756 l’année précédente. En Belgique, le champignon candida auris a été identifié pour la première fois en 2016.



Le docteur Meghan Lyman, du CDC, estime que cette augmentation est particulièrement inquiétante. “Nous constatons une augmentation non seulement dans les zones où le champignon s’était déjà propagé, mais aussi dans de nouvelles régions”, précise-t-elle. Jusqu’à présent, le champignon a été découvert dans plus de la moitié des 50 États américains. Le Mississippi est particulièrement touché par cette maladie contagieuse: douze personnes ont été infectées par le champignon dans cet État depuis novembre. En outre, quatre décès pourraient être liés à cette infection.



Plus résistant

Mais une nouvelle donnée inquiète tout particulièrement les médecins américains: le champignon semble devenir de plus en plus résistant aux médicaments utilisés pour traiter les personnes infectées. Les patients infectés développent des infections fongiques et des éruptions cutanées sur tout le corps. Dans les cas les plus graves, la circulation sanguine, le système nerveux et les organes peuvent également être affectés. Environ un tiers des patients ne survivent pas à cette maladie.



“Mais nous ne voulons pas non plus que les gens qui ont vu ‘The Last Of Us’ (une série dans laquelle une infection fongique ravage le monde et transforme les infectés en morts-vivants, ndlr) pensent que nous allons tous mourir”, souligne Waleed Javaid, épidémiologiste à New York. “C’est une infection qui survient surtout chez les patients qui souffrent déjà de divers problèmes de santé et dont le système immunitaire est affaibli”, ajoute-t-il.



Le champignon candida auris se propage facilement dans les hôpitaux et peut survivre sur les surfaces. En d’autres termes, le micro-organisme peut se trouver sur les murs, les meubles, la literie ou tout autre objet. Ce champignon touche essentiellement “des patients en réanimation, ou très immunodéprimés”, dont la santé est fragile et “qui ont déjà une mortalité importante”, précise auprès de France Info Christophe Lucet, directeur du service Bactériologie, hygiène, virologie et parasitologie de l’hôpital Bichat, à Paris.