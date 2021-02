La rechute de Neymar fait jaser en France et en Espagne, le Real en embuscade pour Jules Koundé

Neymar, «le piège de cristal»



Touché aux adducteurs, Neymar va de nouveau être absent en Champions League avec le PSG face au Barça, comme le rappelle L'Équipe, alors qu'il pourrait même louper le match retour, le 10 mars prochain. «Le piège de cristal», titre ainsi le quotidien, pour rappeler la fragilité du diamant parisien. Comme le révèle Opta, le Brésilien n'a disputé que 53,9% de ses matches avec Paris, toutes compétitions confondues, depuis sa première rencontre avec le club de la capitale, seulement 103 matchs joués, sur 191 possibles. L'information fait également les gros titres du Parisien, «Neymar va encore rater un grand rendez-vous», se lamente le quotidien local. Ce dernier se demande s'il est vraiment maudit, ou simplement trop fragile, et nous livre une belle infographie, avec les principaux pépins physiques qu'a eus Neymar depuis son arrivée à Paris.





«Neymar KO»



Cette information a aussi fait l'effet d'une bombe en Espagne! Neymar fait les gros titres de la presse ibérique, alors qu'il allait jouer contre son ancienne équipe. Il est «KO» pour Mundo Deportivo qui met en avant son absence pour environ un mois. Le Brésilien fait aussi la couverture de L'Esportiu, qui remarque qu'avec son absence, la pression s'enlève un peu de la défense du Barça. Enfin, il est également en première page de Sport, ce vendredi. Le journal confirme qu'il ne fera pas son retour au Camp Nou. D'ailleurs, celui-ci nous apprend que le Barça a un plan pour Paris. Il s'agit de forcer Araujo et Dest à revenir dans le onze titulaire pour recomposer la défense, afin de lui donner plus de vitesse et de sécurité. Car Ronald Koeman serait très préoccupé du grand nombre de buts qu'encaisse la ligne de quatre du Barça...



Le Real Madrid tâte le terrain pour Koundé

Toujours en Espagne, Monchi s'est livré à Estadio Deportivo, à propos de son effectif et du mercato en général. Il a ainsi affirmé que le nom d'Isco avait été évoqué avec son président, José Castro Carmona, mais pas vraiment comme on pourrait l'entendre. «La conversation a duré environ 15 ou 20 secondes. Il m'a demandé et j'ai dit non, c'était tout l'intérêt sur Isco», a-t-il affirmé au journal ibérique. En revanche, Monchi a avoué qu'il était inquiet, en ce qui concerne Jules Koundé, jeune défenseur français de plus en plus suivi par de grandes écuries européennes. Le directeur sportif du club andalou admet d'ailleurs avoir repoussé une offre l'été dernier pour lui, en provenance de Manchester City. Et concernant le futur, sa clause de 75 M€ semble être la seule option possible, mais cela n’effraie pas Monchi. «Son présent m'inquiète d'avantage» avoue-t-il. Alors que d'après le journal, le Real Madrid tâterait déjà le terrain, et aurait une option préférentielle.