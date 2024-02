La relation entre France et Maroc «à un moment de renouvellement» après 18 mois de tensions

Après 18 mois de tensions, la France et le Maroc renouent officiellement le dialogue. Ce 26 février 2024, Stéphane Séjourné et Nasser Bourita, les deux ministres des Affaires étrangères, se sont rencontrés à Rabat dans la matinée. Un moment d’échange « sincère », expliquent les deux hommes, qui assurent vouloir bâtir ensemble de nouvelles relations.



Affaire d'espionnage politique Pegasus, crise des visas entre les deux pays, polémiques médiatiques après le séisme du 8 septembre 2023 au Maroc : en conférence de presse, Français et Marocains ont mis de côté les différends passés pour afficher la couleur d’une nouvelle page dans l’histoire de leur relation.



« Notre relation se trouve à un moment de renouvellement »

Nasser Bourita affirme : « Notre relation se trouve à un moment de renouvellement et de développement en termes de contenus, d’approches et d’acteurs, pour être en phase avec les évolutions survenues sur la scène internationale et avec les changements que connaissent les deux pays. »



Si l’attitude n’est pas particulièrement chaleureuse, l’essentiel est dit. Sur le dossier sensible du Sahara occidental, Stéphane Séjourné assure le Maroc du soutien de la France : « C’est un enjeu existentiel pour le Maroc, nous le savons. Un plan d’autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007 maintenant. Le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Il est désormais temps d’avancer et j’y veillerai personnellement. »



Le Royaume chérifien demande à ses partenaires d’être clair sur sa souveraineté dans la région, mais il se contente aujourd’hui de cette réponse, d’autant que le chef de la diplomatie française promet plus d’investissements et de coopération culturelle au service des populations de la région.