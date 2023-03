La remarque étonnante d’Abdoul Mbaye à propos des gaz lacrymogènes sur son vœu à Sonko

Qu’est-ce qu’a voulu dire l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye sur sa page Facebook, ce vendredi, en souhaitant un bon rétablissement au leader de l’opposition, Ousmane Sonko, interné depuis jeudi à la clinique SAMU de la Cité Keur Goorgui.



« Je souhaite un prompt rétablissement au Président Ousmane SONKO et à Maitre Clédor Ly. Les gaz lacrymogènes sont bien moins inoffensifs que l’on pourrait le penser », a-t-il écrit. Ironie ou appui de la thèse de l’empoisonnement développée par les proches de Sonko ? Il est le seul à pouvoir y répondre.



Le leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) d’ajouter: « Nous nous associons également à la peine de tous ceux qui ont pu souffrir des conséquences des émeutes et de leur répression au plan physique ou de leurs biens »