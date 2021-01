La rentrée solennelle des Cours et Tribunaux reportée

La rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, pour l’année judiciaire 2021, initialement prévue ce jeudi 14 janvier, est renvoyée à une date ultérieure. L’audience devait se tenir au siège de la Cour suprême, sous la présence effective du chef de l’État et président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Macky Sall.



La nouvelle date de la cérémonie sera communiquée ultérieurement, selon un communiqué rendu public. Pour rappel, le thème de cette année est : « Justice et conflits fonciers : application de la loi sur le Domaine national ».