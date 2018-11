La retraite de Messi angoisse déjà les dirigeants catalans

Présent sur l’émission de Cadena SER jeudi soir, Pep Segura a évoqué un sujet que tout le monde redoute au FC Barcelone : la retraite de Lionel Messi. Le directeur sportif catalan a fait savoir qu’il aimerait ne plus être au club le jour où cette date inéluctable arrivera. « Aujourd’hui, nous devons profiter. Les mauvais moments arriveront. C’est le meilleur joueur du monde. Cela se voit tous les jours, nous sommes très heureux de l’avoir, de l’apprécier et nous devons prolonger ça autant que possible », a glissé le dirigeant catalan. « Quand le jour de son départ arrivera, je ne serai pas là. Ce sera un mal de tête pour tout le monde mais il faudra trouver les personnes qui correspondent pour avoir des solutions. Pour l’instant, nous voulons juste que Messi soit avec nous le plus longtemps possible et qu’il nous fasse profiter de son football à chaque match », a conclut Pep Segura. Et vous, que pensez-vous de ces déclarations ?