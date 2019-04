La rue africaine, vue par le photographe sud-africain Guy Tillim

Guy Tillim vit en Afrique du Sud et sillonne le continent africain depuis plus de 30 ans. « Guy Tillim est un Blanc, mais un Blanc africain, ce qui pose toujours des problèmes, souligne Agnès Sire, la commissaire de l’exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson. On a également exposé Pieter Hugo qui est dans le même cas et à chaque fois, il y a un problème d’identité, puisque, je pense que ce n’est pas simple d’être africain et blanc, avec le passif qui existe en Afrique du Sud. »



Dans l'exposition Museum of the Revolution, le photographe, lauréat du prix Henri Cartier-Bresson 2017, montre le quartier de son enfance à Johannesburg qui s'est radicalement transformé au fil des années :



«Bien sûr, Johannesburg était une ville de Blancs, explique Guy Tillim, et à la fin de l'apartheid, autour de 1992, les Noirs ont commencé à s'y installer et les Blancs l'ont quitté pour aller dans les banlieues alentour. Une période instable s'en est suivie. Les immeubles n'étaient pas entretenus. Les marchands du sommeil ont pris le contrôle du centre-ville. Et ça a été un combat pour la ville de Johannesburg de reprendre la main. Mais, je crois que maintenant c'est gagné. »