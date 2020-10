La sélectionneuse des Bleues Corine Diacre testée positive à la Covid-19 va manquer le rassemblement

Alors qu'une crise couve autour des Bleues en raison des relations tendues entre Corinne Diacre et plusieurs joueuses de l'OL, après la non-sélection de la capitaine Amandine Henry, un nouveau rebondissement vient d'avoir lieu.



La sélectionneuse de l'équipe de France a été testée positive au coronavirus lors des tests réalisés en amont du rassemblement qui débute lundi, avec deux matches de qualification à l'Euro 2022 face à la Macédoine du Nord, vendredi 23 octobre, 21 heures à Orléans, et face à l'Autriche, mardi 27 octobre, 21 heures, à Wiener Neustadt.



L'entraîneur des gardiennes Gilles Fouache a également été testé positif. Diacre et son adjoint ne seront pas présents physiquement sur le rassemblement. Mais la coach sera en contact constant avec son staff et ses joueuses par visioconférence. Éric Blahic, adjoint, et Anthony Grech Angelini, préparateur physique, prendront le relais de Corinne Diacre sur le terrain.



L’Equipe