La situation des 113 cas communautaires enregistrés ce dimanche

Les conséquences néfastes des déplacements de région en région lors de la fête de Tabaski 2020, célébrée le vendredi 31 juillet dernier, marquée par la pandémie du coronavirus, commencent à se faire sentir. Une semaine après, c'est l'explosion des cas issus de la transmission communautaires. De 59 samedi, le nombre passe à 113 ce dimanche 9 août et Dakar reste l'épicentre de la maladie avec 63 cas, suivi de Thiès qui comptabilise 19 cas ce jour.



Situation des 63 cas communautaires enregistrés dans la région de Dakar



Rufisque 9, Ngor 7, Pikine 4, Gueule Tapée 3, Maristes 3, Mbao 3, Grand Dakar 2, Grand Yoff 2, HLm 2, Liberté1 2, Médina 2, Ouakam 2, Parcelles Assainies 2, Sacré-Cœur 2, Almadies 1, Centenaires 1, Plateau 1, Dieuppeul 1, Fann 1, Fass 1, , Guédiawaye 1, Hann Montagne 1, HLM Grand Yoff 1, Khar Yalla 1, Mermoze 1, Ouest Foire 1, Point E 1, Scat Urbam 1, Sud Foire 1.



Situation des 50 cas communautaires enregistrés dans les régions et autres localités



Thiès 19, Tivaouane 8, Mbour 7, Saint-Louis 7, Kédougou 2, Passy 2, Joal 1, Koalack 1 Malème Odar 1, Richard-Toll 1, et Touba 1.



A ce jour, le Sénégal compte 11 175 cas confirmés, dont 7352 guéris, 232 décédés, et donc 3.590 malades sous traitement.