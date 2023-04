La sortie brutale de Kylian Mbappé enflamme l’Europe, le plan fou du FC Barcelone pour son mercato

Kylian Mbappé fait la Une des médias après son coup de gueule, le FC Barcelone veut un mercato XXL cet été et l’Angleterre se régale du retour de Frank Lampard à Chelsea, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Mbappé fait encore les gros titres



La grosse actualité d’hier, c’est le coup de gueule de Kylian Mbappé contre son club, le Paris Saint-Germain. Le crack de Bondy n’a pas aimé que la campagne de réabonnements au Parc des Princes soit axée sur lui et comme l’indique L’Équipe sur une couverture alternative, c’était «vidéo couac», hier à Paris !



«Avant un nouveau match important pour Paris demain à Nice, Kylian Mbappé a critiqué hier son club sur les réseaux sociaux. En cause, une vidéo pour la campagne d’abonnements de la saison prochaine le mettant seul en avant.»



Et cela n’est pas passé mais Le Parisien révèle les dessous de cette sortie coup de poing. Le Français fait aussi la Une de Marca ce matin qui reprend les propos du Français et suggère clairement que ce genre d’épisode pourrait remettre en question son avenir.



Sport va plus loin dans l’escalade et parle de «guerre entre le PSG et Mbappé» sur sa couverture ! Bref, encore une histoire qui pourrait laisser des traces entre le club de la capitale française et sa star !



Le Barça veut des recrues de choix



En Espagne, le mercato du FC Barcelone fait la Une. Après la claque et l’élimination en Coupe du Roi, les journaux catalans veulent passer vite à autre chose !



Le quotidien Sport annonce la couleur : «Signons les cracks !» Le plan est clair, pour le Barça : «Après le KO contre Madrid et la déception européenne, Xavi et le département sportif considèrent l’arrivée de footballeurs expérimentés comme indispensable. Ils travaillent sur le retour de Messi, ils aiment beaucoup Bernardo Silva et ils cherchent renforcer l’attaque avec Vitor Roque ou Aubameyang.»



Reste à savoir si le club blaugrana aura les finances nécessaires pour réaliser ces transferts. Mais en tous cas, la priorité absolu reste Lionel Messi comme le placarde également Mundo Deportivo ! «Messi et d’autres recrutements. Les dirigeants et le staff technique sont conscients qu’il est urgent de se renforcer pour pouvoir prétendre à tout la saison prochaine. Xavi veut Leo, mais il a aussi besoin de plus de profondeur dans l’équipe et améliorer la qualité générale, en particulier en attaque.»



Xavi a posé les bases de ses envies pour le mercato estival, à ses dirigeants de jouer !



«Ce club est le mien»



En Angleterre, le retour de Frank Lampard sur le banc de Chelsea fait les gros titres outre-Manche ! Officialisé et présenté hier, l’ancien milieu de terrain emblématique des Blues a été clair comme le reprend The Guardian sur sa couverture : «Ce club est le mien», a déclaré le meilleur buteur de l’histoire du club londonien.



Alors qu’il s’est engagé jusqu’à la fin de la saison en tant qu’intérimaire, il a également laissé entendre que «son retour à Chelsea pourrait être de longue durée», précise le journal.



Le Daily Mirror ne dit pas autre chose ce matin sur sa Une et évoque un «bâtisseur pour Stamford Bridge» ! Il est «l’homme de la résurrection. Lampard ne s’exclut pas du poste permanent des Blues alors qu’il arrive chez lui». Le Daily Star est un peu plus mesuré et estime que c’est «du déjà vu à Chelsea», car oui, souvenez-vous, Lampard a déjà été entraîneur des Blues entre 2019 et 2021.



«De retour pour de bon ?», s’interroge le tabloïd alors qu’«il est en train d’élaborer un plan d’action pour remettre Chelsea sur de bons rails et sur le long terme.» Chelsea a tout à y gagner, Lampard aussi…