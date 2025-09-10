Kylian Mbappé a fait sa rentrée médiatique. Le Français, discret ces derniers mois, a donné plusieurs interviews ces derniers jours. Le capitaine des Bleus s’est présenté aux côtés de Didier Deschamps la semaine dernière avant la rencontre face à l’Ukraine comptant pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. L’occasion pour le Français de faire passer quelques messages comme il en a l’habitude. Mbappé a d’ailleurs surpris en changeant de position concernant les calendriers surchargés et les cadences infernales imposées aux joueurs. Il estime qu’il faut surtout plus de repos pour récupérer entre les rencontres.



La sortie médiatique saignante de Kylian Mbappé sur le PSG et le monde du foot

Ce mercredi, Kylian Mbappé a donné une longue interview. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs sujets, dont son conflit avec le PSG ou encore sa vision du monde du football. Morceaux choisis.



Ensuite, KM10 a accordé une interview à Anne-Sophie Lapix sur M6. Ce mercredi, le joueur du Real Madrid a donné un très long entretien au Magazine L’Equipe. Un article publié ce matin très tôt, quelques heures seulement après la victoire 2 à 1 de l’équipe de France à l’Islande au Parc des Princes. L’attaquant de 26 ans, élu homme du match par la rédaction FM, s’est illustré puisqu’il a transformé un pénalty, quelques jours après avoir marqué un but face à l’Ukraine. Tout roule donc pour l’ancien de Bondy, qui réalise aussi un joli démarrage en Liga sous le maillot du Real Madrid.



Mbappé est bien lancé cette saison

En effet, il a déjà marqué 3 buts en 3 apparitions en championnat. Pour sa deuxième année au sein de la Casa Blanca, celui qui est déjà meilleur buteur de la Liga 2025-26, a encore plus de responsabilités et la confiance de son nouvel entraîneur, Xabi Alonso. C’était déjà le cas la saison dernière avec Carlo Ancelotti ou encore au Paris Saint-Germain. Un club où il a passé 7 ans avant de s’en aller en 2024 pour réaliser son rêve au Real Madrid. Mais son départ de l’écurie francilienne ne s’est pas forcément fait dans les meilleures conditions, puisqu’il y a eu notamment un conflit concernant des salaires impayés.



Le Français en a parlé au Magazine L’Equipe. Il a expliqué qu’il était dans son droit de réclamer son dû tout en précisant qu’il ne voulait pas de mal au club de la capitale même si cela a pu en donner l’impression. Il a simplement voulu faire respecter son contrat de travail, lui qui a assuré qu’il n’était pas payé alors qu’il était encore à Paris mais qui n’a pas souhaité faire un scandale. Il n’a jamais voulu passer pour l’ancien du club qui avait de la rage et de la rancœur. Ensuite, il a été question du sacre du PSG en Ligue des Champions. Un titre qu’il n’a pas encore gagné. Mais il est très heureux pour le PSG.



Il évoque la victoire du PSG en LdC

«J’ai des amis dans l’équipe et ceux qui me connaissent savent que l’amitié, c’est important pour moi. Tu ne peux pas cracher sur une équipe où il y a tes amis, même si ça n’avait pas été le PSG. Mon histoire était terminée et je suis parti sans regrets. Même les choses que j’ai mal faites font partie de mon histoire. Quand j’y jouais, on a été très proches du but, on a fait deux demi-finales, une finale. On n’a pas gagné et mon temps est passé. Le Real m’appelle, ça a toujours été mon rêve, j’aurais pu y aller plus tôt.» Certains ont évoqué le fameux karma puisque le PSG a gagné la C1 l’année suivant son départ.



«C’est sûr qu’en l’analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard. Le PSG s’est renforcé, était toujours plus proche… Nous, on perd contre Dortmund en tirant quarante fois, huit fois sur la barre… Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n’est pas passés honnêtement. Au PSG, c’est l’année II de Luis Enrique, l’équipe n’a pas bougé, tu te renforces bien avec un super mercato, avec notamment Pacho… En Liga, on perd aussi le titre, mais le Barça a fait une super année. Nous, on a loupé des occasions dans des matches a priori plus faciles, on finit à trois points. Quand on rentre dans les détails, tu vois qu’il y a pas mal d’explications.»



Pas de seum pour KM10

Ensuite, Kylian Mbappé a été interrogé sur d’autres sujets. Il a par exemple refusé de trancher entre ses amis Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi en ce qui concerne le Ballon d’Or, qu’il ne remportera pas cette année selon ses dires. KM10 a aussi évoqué la succession de Didier Deschamps à la tête des Bleus, Zinedine Zidane, la nouvelle génération des Tricolores, son entourage, son éducation ou encore sa vision de la vie et du monde du football. Concernant ce point précis, le joueur de 26 ans a évoqué les difficultés à faire le tri dans ce milieu où l’argent coule à flot.



«Plus tu as d’argent, plus tu as de problèmes. Certains ne voient pas que ta vie change, ils veulent garder l’image de toi quand tu étais enfant, quand tu étais avec eux… Mais tu n’es plus le même. Tu as des responsabilités, des engagements, un travail, des comptes à rendre (…) C’est notre milieu et on ne peut pas le changer. Je suis fataliste sur ce qu’est le monde du foot, mais pas sur ce qu’est la vie. La vie, elle est magnifique. Le foot, lui, est-ce qu’il est. J’aime dire que les gens qui vont au stade ont la chance de "juste" venir voir un spectacle et ne pas savoir ce qu’il se passe en coulisses. Honnêtement, si je n’avais pas cette passion, le monde du foot m’aurait dégoûté depuis longtemps.»



Un monde du foot spécial

Mbappé a même avoué : «je ne conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du foot.» L’attaquant semble dégoûté par ce milieu dans lequel il a grandi et évolué toute sa vie ou presque. Sans parler de lassitude, on sent une certaine fatalité chez le champion du monde 2018, qui a d’ailleurs avoué qu’il était parfois difficile pour lui de gérer l’enfermement durant les compétitions internationales durant plusieurs semaines. Il a fait part d’un certain ennui en attendant les rencontres, tout en insistant sur le fait qu’il est toujours très motivé.



Il en a encore fait la preuve hier soir lors de la rencontre face à l’Islande. Un match durant lequel il a continué d’écrire son histoire avec l’équipe de France, puisqu’il a marqué son 52e but sous le maillot frappé du coq. Le tout en 92 sélections. Il a d’ailleurs dépassé un certain Thierry Henry. Mais Mbappé en veut toujours plus. Le capitaine des Bleus veut à présent rejoindre Olivier Giroud. «Je suis très content (d’avoir dépassé Thierry Henry, ndlr), je vais encore parler de Titi, c’est une légende vivante. Il reste encore une personne à dépasser (Olivier Giroud, ndlr), il ne faut pas trop faire la fête, il y a encore du boulot», a-t-il conclu hier soir.