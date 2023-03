La sortie saignante de Cr7 sur le Portugal, le plan du Napoli pour garder Osimhen et Kvaratskhelia

La pique de Cristiano Ronaldo à Fernando Santos !



Du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo fait la Une de Record aujourd’hui. Ce soir, la Seleção affronte le Liechtenstein, et c’est dans ce cadre que le capitaine portugais s’est exprimé. C’est désormais Roberto Martinez qui occupe le poste de sélectionneur et pour CR7 c’est « une bouffée d’air frais », « une autre dynamique », et « l’intensité de l’entraînement est différente ». Des mots forts, et pour Record pas de doute, Ronaldo en a profité pour égratigner au passage son ancien sélectionneur Fernando Santos. CR7 est également en couverture d’A Bola ce jeudi. C’est un « Ronaldo comme rarement vu » selon le quotidien lusitanien. On imagine mal le Portugais changer à 38 ans… Pourtant lui-même le dit et ça fait la Une en Angleterre, avec The Times. «Je suis un meilleur homme maintenant, après une mauvaise passe à Manchester», affirme le Portugais, comme le rapporte le quotidien d’outre-Manche.



«Le plan du Napoli pour garder Osimhen et Kvaratskhelia»

En Italie, le leader incontesté de Serie A continue de faire parler. En effet, le Corriere dello Sport nous annonce «le plan du Napoli pour garder Osimhen et Kvaratskhelia» ! Les deux hommes forment un duo de folie en attaque cette saison, et ils sont deux grandes révélations qui attisent les convoitises. C’est le cas notamment de l’ancien buteur du LOSC, avec le PSG, Manchester United ou encore Newcastle qui sont très chauds pour le faire venir cet été. Mais Naples ne veut surtout pas perdre ses deux joyaux, et compte bien rester sur sa lancée l’an prochain. Pour cela, le président Aurelio De Laurentiis est prêt à refuser les offres les plus folles. À l’issue de la saison, il compte proposer une prolongation à Osimhen, afin de le verrouiller et le garder encore quelque temps. Pour le jeune géorgien en revanche, le dossier devrait être moins compliqué à gérer, en tout cas pour cet été…



Mbappé-Griezmann : la discussion !



C’est l’équipe de France qui fait les gros titres de L’Équipe ce jeudi, et notamment à propos du capitanat. En effet, selon le journal le nouveau patron des Bleus, Kylian Mbappé, a décidé d’agir en apprenant la déception d’Antoine Griezmann, de ne pas avoir été choisi comme capitaine. L’attaquant du PSG aurait décidé de s’entretenir avec Grizou pour apaiser la situation et évoquer la décision de Didier Deschamps. Mbappé ne souhaiterait pas monopoliser le leadership et compterait laisser une place importante aux autres cadres de l’équipe comme Olivier Giroud et Antoine Griezmann…