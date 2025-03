La souveraineté africaine et la question des réparations dans un élan de justice

La question des réparations prend une ampleur inédite en Afrique, alors que les dirigeants du continent s’emploient à affirmer leur souveraineté et à réclamer justice pour les injustices historiques. Ce sujet a récemment été abordé lors d’un événement Ndogu Debat tenu à Dakar par, porte-parole de la Planète des Jeunes Panafricanistes du Burkina Faso, qui a souligné la nécessité d’une mobilisation collective africaine pour obtenir des réparations.En 2025, les réparations figureront au centre des préoccupations de nombreux États africains., avec le soutien de l’Union africaine, ont décidé d’en faire un axe majeur de leur politique. Cette initiative vise à redéfinir les relations entre l’Afrique et ses anciennes puissances coloniales dans une dynamique résolument panafricaniste.Pour, cette revendication s’inscrit dans un contexte où l’Afrique est désormais en position de force. « Quand une nation devient forte et indépendante, elle acquiert le droit moral d’exiger justice et réparation pour le passé. Aujourd’hui, les Africains imposent leurs propres règles et façonnent leur avenir », a-t-il affirmé.Lors de son intervention sur Afrique Media,a rappelé la tenue d’une conférence panafricaine à Dakar, où de nombreux intellectuels et militants ont exigé desde la part des anciennes puissances coloniales. Cette somme symbolique vise à compenser les injustices passées et à garantir un avenir où les nations africaines pourront se développer sans ingérence étrangère.« Puisque c’est l’Europe toute coalisée qui est venue faire du mal à l’Afrique, il est normal que l’Union africaine, la jeunesse africaine et panafricaine poussent nos dirigeants à aller dans cette dynamique pour que nous obtenions réparation » a-t-il déclaré.Il a également insisté sur l’ampleur du préjudice subi par le continent : « Même si on rassemblait tout l’argent du monde, cela ne pourrait jamais rembourser ce qu’ils nous ont pris. Mais pour mettre la pression et montrer que les choses ont changé, nous demandonsaux Européens et aux Occidentaux, » a-t-il expliqué.Le porte-parole de la Planète des Jeunes Panafricanistes a aussi évoqué le, où des soldats africains ayant combattu pour la France ont été exécutés au Sénégal. Il estime que les réparations doivent couvrir l’ensemble des crimes coloniaux, notamment l’esclavage et le travail forcé.Le fait quea été cité comme une avancée. Toutefois,a souligné que cette reconnaissance reste insuffisante si elle ne s’accompagne pas d’actes concrets. "Si vous reconnaissez vos fautes, il faut passer aux réparations. L’Église catholique a aussi reconnu sa participation à l’esclavage et demandé pardon. Mais des paroles ne suffisent pas. Il faut réparer les torts commis," a-t-il insisté.Pour, la véritable justice va bien au-delà d’une compensation financière. Elle implique la fin immédiate du. "Il ne sert à rien de présenter des excuses tout en maintenant une domination économique et politique sur l’Afrique. S’ils reconnaissent leurs torts, ils doivent cesser le néocolonialisme et indemniser les peuples qu’ils ont opprimés," a-t-il conclu.Alors que la pression monte sur les anciennes puissances coloniales, l’unité africaine autour de cette revendication marque un tournant décisif. L’année 2025 pourrait être celle où l’Afrique imposera enfin ses exigences en matière de réparations et de souveraineté.