La stabilité politique, un facteur clé pour l'émergence d'un pays, selon le président de la Bad

La stabilité politique est un facteur clé pour l'émergence d'un pays, c'est ce qu'à soutenu le président de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina, avant d'ajouter que c'est la stabilité qui a permis à la Malaisie de bénéficier de financements.



"Il nous faut la stabilité politique en Afrique. On est la pour pousser l'Afrique, la soutenir. Il faut aller vite et être spécifique dans ce qu'on veut faire. On est dans le marché régional de libre échange très large, mais il ne faut pas qui'il soit celui des autres, mais conquis par les Africains. Pour se faire, il faut des compagnies africaines", fait-il savoir.



Akinwumi Adesina a affirmé que la Bad a mis en place un fonds d'un milliard de dollars pour les petites et moyennes entreprises. Selon lui, cette catégorie d'entreprise est championne d'Afrique et un autre fonds d'un milliard de dollars est aussi disponible pour le soutien des Pme dans le commerce.



Il s'exprimait lors de l'ouverture de la 3e édition de la conférence de l'émergence en Afrique ouverte jeudi à Dakar. Plus de 500 participants dont des chefs d'Etat africains prennent part à cette rencontre de haut niveau.