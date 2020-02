La tactique de Pep Guardiola ébahit la presse européenne, Zinedine Zidane a pris une leçon

Madrid effondré À Madrid on est amer ce jeudi matin. « Effondré » titre même le journal Marca. Le Real Madrid a perdu 2 buts à 1 sur sa pelouse face à Manchester City. En huit minutes, les Madrilènes sont passés de 1-0 à 1-2, tout en voyant Sergio Ramos se faire expulser. Une sale soirée pour les Espagnols qui vont être obligés de réaliser un exploit en Angleterre pour le match retour. La leçon de Guardiola À la Une de la Catalogne, Sport se réjouit bien sûr de voir le Real Madrid perdre, mais se réjouit aussi de voir Pep Guardiola l’emporter. Surtout de cette manière. L’entraîneur espagnol est en effet l’artisan principal de ce succès. Une « masterclass tactique de Pep », juge le Daily Mail. « Guardiola a donné une leçon à Zidane », jauge le Corriere dello Sport. Et pour expliquer tout ça, c’est le Times qui en parle le mieux : « Pep Guadiola a fait sensation avec sa compo dans un inhabituel 4-4-2. Il a laissé Sergio Agüero sur le banc et a utilisé Gabriel Jesus de manière surprenante. Normalement en position d’avant-centre, il a été positionné hier soir comme un ailier. Il avait même un rôle défensif avant de se projeter vers l’avant et d’être notamment l’auteur du but égalisateur de City ». Bataille Real-Barça On termine par une petite info mercato. Selon le média catalan Mundo Deportivo, on se dirige vers un bras de fer entre le Real Madrid et le FC Barcelone pour le recrutement de l’Intériste Lautaro Martinez. Le président du Real Madrid Florentino Perez vient en effet d’interférer dans les négociations alors que l’attaquant argentin était plutôt pressenti pour un transfert vers le Barça. Affaire à suivre...