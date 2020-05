La tendance se confirme dans la région de Dakar qui totalise 10 des 12 cas communautaires du jour

La propagation du nouveau Coronavirus est de plus en plus préoccupante dans la capitale sénégalaise. Après les inquiétudes soulevées hier samedi par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr sur le rythme de progression de la pandémie à Dakar, le bulletin quotidien de ses services confirment encore les tendances de ces dernières semaines. En effet, sur les 12 cas issus de la transmission communautaire ce dimanche 31 mai 2020, les 10 sont identifiés dans la région de Dakar: 04 à Grand-Yoff, 02 à Guédiawaye, 01 à Yoff, 01 à Diamaguène, 01 à Yarakh, 01 à Ouakam.Hier samedi, sur les 12 cas communautaires enregistrés, les 10 étaient également identifiés à Dakar. Et de manière générale, au jour du vendredi 29 mai 2020, 3/4 des cas confirmés de Covid-19 au Sénégal, sont issus de Dakar, qui totalise 2525 cas sur les 3429 dépistés dans notre pays. Soit un taux de 73,6%."J'ai demandé au Comité national de gestion des épidémie en rapport avec le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar de se réunir toute affaire cessante pour nous proposer une stratégie spécifique de renforcement de la démarche de lutte dans la région de Dakar", a déclaré le ministre samedi avant d'ajouter: "si on perd la main au niveau de Dakar, la lutte risque d'être perdue au niveau du pays". Le Comité national de gestion des épidémies dirigé par le Docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye et le Comité régional de gestion des épidémies de Dakar ont jusqu'à mardi "pour proposer une démarche spécifique à accentuer"