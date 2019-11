La vidéo qui montre que le golfeur Samba Niang a été agressé par monsieur Baidy Agne

Arrêté mercredi dernier par la gendarmerie pour des "propos déplacés" tenus à l'endroit de monsieur Baidy Agne, le golfeur sénégalais Samba Niang a été envoyé à la prison de Rebeuss. Mais avant la plainte du président du Conseil national du patronat sénégalais pour injures et diffamation, il y a eu un précédent entre les deux hommes qui n'a pas été relayé par les médias.



La scène se passe lors de la cérémonie de remise du prix de l'Open du Sénégal, le 17 novembre 2019. Dans une vidéo de son discours publiée sur sa page Facebook, on voit le jeune golfeur, micro en main, en train de s'exprimer, quand tout à coup, monsieur Baidy Agne, habillé en pantalon joggin rouge vient l'interrompre. Devant le refus de Niang de lui céder le micro, Agne s'énerve et l'attaque. Des personnes viennent s'interposer pour tenter de calmer le président de la fédération sénégalaise de Golf. Mais ce dernier repart à l'attaque.



Dans le texte qui accompagne la vidéo, Samba Niang va jusqu'à affirmer que monsieur Baidy Agne était en état d'ivresse au moment des faits. Le jeune golfeur dénonce également dans son texte une mauvaise gestion et une illégitimité de l'équipe de Baidy Agne à la tête de la Fédération sénégalaise de golf.