Lamb : « Cette couronne n’est pas prête à passer dans d’autres mains (…) Mon adversaire n’a aucune chance », Modou Lô

Toujours aussi serein et sûr de ses forces, le Roi des Arènes compte prolonger son invincibilité depuis son accession sur le trône de l’arène. Modou Lô a ainsi fait savoir à Sa Thiès qu’il était prêt à tout pour conserver sa couronne royale.

