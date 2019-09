Lamine Diack bientôt édifié sur son sort

L’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (Iaaf) va bientôt être édifié sur son sort. La date de son procès est connue. Diack fera face aux juges de la 32e Chambre du tribunal correctionnel de Paris les 13, 15, 16, 20, 22 et 23 janvier 2020, selon le journal français L’Equipe.



Agé de 86 ans, Lamine Diack est poursuivi pour corruption, blanchiment et abus de confiance. Il devrait juger avec cinq autres protagonistes, mais deux seulement devraient assister aux débats: l'ancien responsable de la lutte antidopage de l'IAAF Gabriel Dollé (corruption) et l'ancien conseiller juridique de Lamine Diack, Habib Cissé (complicité de corruption).



Ce procès fait suite aux accusations de la marathonienne Lilya Choboukhova qui avait abouti au déclenchement d'une vaste enquête sur un système de corruption visant à retarder la suspension d'athlètes russes contrôlés positifs.