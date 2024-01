Lamine Mboup, consultant sportif : « Aliou Cissé ne doit pas être l’agneau du sacrifice »

« Si on dit à Aliou Cissé de partir, il faut aussi changer les joueurs, le staff »

Le Sénégal est éliminé en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations par la Côte d’Ivoire. Et beaucoup de supporters n’arrivent toujours pas à digérer cette défaite. Et depuis lors, des gens réclament la tête de Aliou Cissé, qui selon eux, est le principal responsable. Pour Lamine Mboup, il n’y a pas eu erreur de coaching.« Si nos adversaires viennent avec leur façon de jouer et que nos joueurs se laissent dominer par ces adversaires, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Il n'y a pas d'erreur de coaching, parce qu'on n'a pas pris un but sur un fait de jeu. On a pris un but sur penalty. Défensivement, on était bien. Le Sénégal a su gérer sa zone défensive et la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à marquer dans le jeu. Le Sénégal a géré sa zone offensive et marqué un but à la Côte d'Ivoire. Si j'étais l'entraîneur, j'allais dire que c'est Ismail Jacobs qui m'a amené ce problème. Le ballon quitte le côté droit, il devait en tant que défenseur interpréter. Il était dernier couvreur quand le ballon est arrivé à droite. Dans cette passe en profondeur, c'est lui qui devait être au marquage de Pepe. Où était-il alors qu'on était dans une phase défensive ? La défense a failli par la personne de Jacobs. Mais avant cela, il y a eu des préalables. Où était Ismaila Sarr? Et pourtant le coach a sûrement signifié à chacun le rôle défensif qu'il a à faire », a analysé le consultant sportif dans « Stades ».Pour ceux qui réclament la démission de Aliou Cissé à la tête de l’équipe nationale, l’ancien attaquant international pense qu'il ne faudrait surtout pas tirer des enseignements dans la foulée de cette élimination. D’après lui, changer de sélectionneur, c’est aussi changer tout le staff.« Quand on perd un match, surtout un match que tout le monde pensait qu'on allait gagner, tout le monde commence à faire des critiques, à dire celui-là est vieux, celui-là n'a pas sa place, etc. Alors qu'avant le match, tout le monde disait que le Sénégal va mettre 5-0 à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas à eux de dire à Aliou-Cissé de partir. Il appartient à ses employeurs de voir s'il a fait ce qu'ils attendaient de lui ou pas. C'est à Aliou de voir aussi est-ce qu'il peut continuer ou pas. Vous aurez amené tout autre entraîneur, s'il n'y a pas dans le terrain des joueurs capables de rivaliser avec leurs adversaires, vous ne gagnerez rien. Ce match perdu ne doit rien changer à l'équipe nationale du Sénégal. C'est comme qui dirait tous les joueurs doivent être changés. Il faudrait réfléchir. Si on dit à Aliou Cissé de partir, il faut aussi changer les joueurs, changer le staff, changer la fédération, changer tout le monde ! Parce que tout le monde est dedans. Aliou ne doit pas être l'agneau du sacrifice. Il nous a amené un trophée. Il a fait un sans-faute avec neuf (9) points en phase de poules. Si le on doit sacrifier, on sacrifie tout monde : fédération, joueurs, en disant à tout le monde sortez parce que vous avez tous perdu », a dit Lamine Mboup.