Lancement Observatoire de la Démocratie : Pr Babacar Guèye prône la stabilité et l’évaluation démocratique

La présentation officielle des Ambassadeurs de la Paix et le lancement de l’Observatoire National de la Démocratie a eu lieu ce mardi à Dakar dans le cadre du projet Saxal Jamm, financé par l'Union européenne. Cette initiative de promotion de la paix et de la démocratie, portée par le Collectif des Organisations de la Société civile pour les élections (COSCE) et l’ONG 3D, vise à promouvoir la paix et la démocratie au Sénégal.



Selon, le professeur Babacar Gueye, les Ambassadeurs de la Paix ont été choisis en raison de leur abnégation à promouvoir la paix et la démocratie. Pour lui, « la démocratie n'est pas donnée, elle doit être nourrie ».



« Les ambassadeurs de la paix, leur mission seront de manière proactive de prévenir les foyers de tension pour faire en sorte que la paix règne dans ce pays. Donc à chaque fois qu'il y aura des tensions, des crises, bien ces ambassadeurs vont se lever pour aller prêcher la paix, pour chercher les compromis entre les différents protagonistes de ces crises ou de ces tensions pour faire régner la paix dans ce pays parce que notre pays a besoin de stabilité pour se développer. Il n'est pas possible de développer un pays dans les conflits, dans les crises, c'est dans la paix que nous développons le Sénégal », a déclaré Pr Babacar Gueye.



Personnalités crédibles

Revenant sur le profil des personnalités désignées par le chef de l'Etat, le professeur Guèye a insisté sur leur crédibilité et leur diversité.



« Ils sont choisis en fonction sur la base de leur crédibilité. Vous les avez vus, ce sont tous des personnalités extrêmement crédibles, des personnalités qui ont joué leur partition dans les différents secteurs d'activité auxquels ils appartiennent. Ils sont acteurs, ils sont artistes, ils sont avocats, activistes de la société civile, anciens ministres, anciens premiers ministres, communicateurs traditionnels, jeunes, etc. Donc nous avons essayé de balayer tout le respect de la société civile pour avoir un représentant dans chacune des sections de notre société », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, le constitutionnaliste souligne que l’Observatoire National de la Démocratie a été mis en place pour analyser et évaluer l’évolution du système démocratique sénégalais.



« Comme vous le savez, la démocratie n'est pas donnée, elle doit être nourrie, elle doit donc être protégée, elle a besoin d'être évalué régulièrement pour voir quelles sont les points de faiblesse, quelles sont les points de confort pour insister sur les points de faiblesse, c'est d'améliorer notre démocratie. L'objectif, c'est justement améliorer notre démocratie, accroître la participation citoyenne en faisant une évaluation régulière de cette évolution de la démocratie », a fait savoir Pr Babacar Gueye.