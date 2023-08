Lancement de la campagne "Chemin de la Libération" : Guy Marius Sagna et Cie exigent la libération des "détenus politiques" et appellent à la mobilisation

Le mouvement Frapp France Dégage a lancé ce mercredi, sa campagne dénommé le "chemin de la liberté". Guy Marius Sagna et ses camardes qui ont face à la presse, exigent la libération et sans condition du journaliste Abdou Khadre Sakho et des autres détenus "politiques". Ils appellent à la mobilisation pour faire face au gouvernement.

Baboye Dia

div id="taboola-below-article-thumbnails">