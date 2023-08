Lancement des Essais du BRT à Dakar : le gouverneur appelle à la préservation et à la collaboration de la population

En présence du Directeur général du Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar (CETUD) et du Gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, une étape cruciale vers une meilleure mobilité a été franchie ce mardi avec le lancement des essais du BRT (Bus Rapid Transit) dans la capitale sénégalaise. Une initiative qui promet d'apporter un changement significatif à la dynamique de déplacement à Dakar, en réponse aux défis majeurs posés par les embouteillages chroniques, notamment aux heures de pointe.



Prenant la parole, le Gouverneur de Dakar a exprimé son enthousiasme. « Nous ressentons un sentiment de fierté avec le lancement des tests du BRT, car c'est une bonne réalisation. Elle va fortement impacter positivement la mobilité à Dakar, nous faisant face à des embouteillages monstres à Dakar, surtout aux heures de pointe. Le BRT est une réponse pertinente à ces embouteillages après le Ter. Le chef de l'État, avec cette réalisation, va poser le dernier maillon de la chaîne."



Concernant les personnes affectées par le projet, le gouverneur a affirmé que toutes les personnes concernées ont été recensées, et les paiements d'indemnités ont été effectués. « À ce jour, le projet BRT est en règle vis-à-vis de ceux qui occupaient initialement les voies et les compensations ont été faites conformément à la réglementation ».



Cependant, il a souligné que ceux qui se sont installés sur ces voies après la réalisation du couloir de BRT « n'ont aucun droit à des indemnités et doivent prendre les mesures nécessaires pour libérer les emprises » .



Al Hassan Sall a également lancé un appel à la population pour préserver cette réalisation et garantir le bon déroulement des essais afin que le projet puisse être livré dans les délais prévus.



« J’appelle les populations à préserver cette ouvrage et à faire en sorte que toutes les tests se réalisent bien afin l’ouvrage puisse être livré dans les délais. C’est pourquoi avec le Cetud et les autorités administratives de Dakar et Guédiawaye toutes les dispositions sont prises pour que les occupations des voies soit libérées. Nous souhaiterons que cette libération se fasse de manière volontaire c’est pourquoi nous avons eu à diffuser un communiqué pour que les gens qui déroulent des activités sur les voies concernées puissent quitter et libérer », a-t-il affirmé.



Toutefois, M. Sall a déclaré que des mesures seront prises. « A partir de ce soir des équipes et le préfet de Dakar prendra d’assaut les voies pour en libérer les occupations ».